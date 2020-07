Wisselvallig met kans op een bui

De maxima lopen op naar ongeveer 20-21 graden bij een nog altijd zeer nadrukkelijk aanwezige zuidwestelijke tot westelijke wind.

Vanavond en vannacht krijgen we een mix van wolken en opklaringen. De minima dalen tot rond een 14-tal graden en de zuidwestelijke wind blijft vrij nadrukkelijk waaien.

Morgen is het meestal droog. De maxima zitten telkens vooraan de 20 graden bij een mix van wolken en opklaringen. Het gaat vooral ook minder hard waaien tegen dan. Later neemt de bewolking weer toe.

In het weekeind is het aanhoudend aan de koele kant met maxima van hoogstens 20 graden. Vooral op zaterdag is het bewolkt met kans op wat lichte regen of motregen. Op zondag zijn er enkele opklaringen. Op beide dagen blijft het telkens nadrukkelijk waaien uit het zuidwesten.

Begin volgende week zorgt een uitloper van het Azorenhoog voor meer stabilisatie, wat meer zon en iets hogere maxima.

KUST:

Vandaag krijgen we een mix van wolken, opklaringen en een enkele bui. Het wordt een 19-tal graden bij een nog altijd vrij krachtige tot krachtige wind uit een westelijke tot zuidwestelijke hoek.

De avond verloopt droog met in de nacht dan geleidelijk dalende minima tot rond een 14-tal graden. Het is droog met een nog altijd nadrukkelijk aanwezige zuidwestelijke wind.

Morgen krijgen we een droge dag met eerst brede opklaringen, later een toenemende bewolking. Het wordt een graad of 20.

