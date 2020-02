Wisselvallig met vanavond rukwinden

Ook vanavond en vannacht is er erg veel wind met uitschieters die al naar 80 tot 90 km per uur gaan. Bij momenten kan het wat regenen bij erg zachte minima rond de 10 graden.

Morgen kan het, vooral later op de middag, intens regenen en stormachtig waaien met pieken van 80 tot 90 km per uur. Zelfs een windstoot van 100 km per uur is mogelijk. De maxima schommelen rond 14 graden of zelfs nog wat meer.

Maandag blijft het nog wisselvallig met kans op regen of buien en nog steeds erg veel wind. De maxima dalen dan naar een tiental graden.

Dinsdag en de dagen erna blijft het licht wisselvallig met regelmatig wat regen of buien. De temperaturen zitten dan meer rond een normale 8 à 9 graden.

Aan de kust

Aan de kust is het vandaag zwaar bewolkt tot betrokken met wat lichte verspreide regen en vooral veel wind. We halen tot 13 graden.

Vanavond en vannacht waait het hard met rukwinden tot 80 à 90 km per uur. Daarbij kan het wat lichtjes regenen. Morgen krijgen we een stormachtige wind met rukwinden van 80 tot 90, tijdelijk is zelfs 100 km per uur mogelijk. Vooral later op de middag kan het wat harder regenen.