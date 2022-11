Wisselvallig met veel wind en kans op regen

Vandaag en de rest van de week worden wisselvallig. Er trekken regelmatig storingen over onze regio met veel wolken, meer wind en perioden van regen of buien. De maxima blijven wat lager en zitten rond 12 à 13 graden.

Vandaag is de ochtend droog, maar de bewolking en wind nemen toe. Later in de middag kan het dan intens gaan regenen. We halen daarbij 12 à 13 graden bij een aantrekkende zuidwestelijke wind.

Vanavond is het eerst nog regenachtig, in de nacht wordt het droog. De minima dalen tegen de ochtend tot 8 à 9 graden bij een aanhoudend vlagerige zuidwestelijke wind.

Morgen lijken we het overdag grotendeels droog te kunnen houden en krijgen we een mix van wolkenvelden en opklaringen. De regen komt dan pas tegen de avond. In de tweede helft van de week wordt het opnieuw wat zachter, maar de wisselvalligheid blijft met de passage van regen- en buienstoringen.