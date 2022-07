Wisselvallig rond 20 graden

Donderdag en vrijdag zijn licht wisselvallige dagen met een mix van wat wolken, zonnige perioden en een enkele bui.

Op de nationale feestdag is het daarbij eerst zwaar bewolkt met een bui of wat regen. Nadien, in de namiddag, komen er opklaringen aan. De wind is naar het noordwesten gedraaid en de maxima zitten rond 20 à 21 graden landinwaarts en rond 19 graden aan de kust.

Donderdagavond- en nacht is het droog en wisselend bewolkt met minima die tegen de ochtend dalen naar een 12 tot 13-tal graden.

Vrijdag is het weer wat warmer. Dan stijgen de temperaturen tot een 25-tal graden landinwaarts en rond 23 graden aan zee. In de late namiddag is er dan weer kans op een enkele regen- of onweersbui.

In het weekeind wordt het al snel weer warmer. Zaterdag klimt het kwik naar 27 graden en zondag tikken de maxima zelfs 30 graden en meer aan.

Kust

Donderdag wordt het licht wisselvallig en passeert er in de ochtend wat regen of een bui. Veel wolken overdekken de kust en krijgen vanaf de middag het gezelschap van opklaringen en maxima van ongeveer 19 graden bij een matige noordwestelijke wind.

De nacht van donderdag op vrijdag is wisselend bewolkt met minima die tegen de ochtend om en bij de 13 graden aangeven. Vrijdag wordt het wisselend bewolkt en bevinden de temperaturen zich rond 22 graden.