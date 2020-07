Vandaag is het eerst licht wisselvallig met wolken en opklaringen, afgewisseld met buien of wat regen. Vooral in de ochtend en later in de middag is dat het geval. Tussenin zit een drogere periode met wat opklaringen. Het wordt een 23-24 graden bij een matige, zelfs tijdelijk vrij krachtige...

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van regen of buien. We krijgen erg zachte minima rond 15-16 graden. Morgen zitten we dan opnieuw in koelere lucht. Een naar noordwest draaiende wind voert dan een mix van wolken en opklaringen aan. We halen daarbij dan maxima van vooraan de 20 graden. Woensdag is ook een droge dag met een naar noord draaiende wind. Het wordt dan eventueel al een graadje warmer dan op dinsdag met een 22-23 graden.