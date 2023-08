Wisselvallig weer met soms een opklaring

Dit weekend vallen we terug op een wisselvallig weerbeeld met een mix van wolken en zonnige perioden. Vooral vandaag kan er een lokale bui vallen door een zwakke storing die voorbijtrekt. Het wordt maximaal een 21 graden met een matige zuidwestelijke, later meer westelijke wind.

Vanavond verdwijnt de neerslag en de nacht verloopt droog met wolken en opklaringen. Minima rond een graad of 15. Morgen is de buienkans weer een stuk kleiner geworden en blijft het waarschijnlijk op vele plekken helemaal droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden en kans op een lokale bui.

Maandag wordt ook een meest droge dag met en mix van wolken en opklaringen. We halen zowel zondag als maandag maxima van vooraan de 20 graden. De rest van de week houden we een licht wisselvallig weerbeeld. Veelal is het droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperaturen zitten daarbij steeds rond of vooraan de 20 graden.