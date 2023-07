Wisselvallige dag met buien, wind en opklaringen

Vandaag trekt eerst nog een storing door onze provincie met mogelijk enkele buien. Vooral aan de Oostkust en in het noorden waait het fel, al neemt die in de loop van de dag wel af. Het kwik blijft hangen bij zo’n 19 graden.

Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij minima rond 12 graden. Morgen draait de wind naar het zuiden en wordt het warmer. De temperaturen halen dan maximaal 24 graden. Een enkele bui is evenwel niet uitgesloten.

Tropisch weekend

Vrijdag en in het weekend krijgen zomerse temperaturen. Zaterdag kunnen we tot wel 30 graden noteren. De warmte wordt tegen de avond wel afgestraft met enkele regen- en onweersbuien. Zondag dalen te temperaturen tot zo’n 25 graden in het binnenland en 22 graden aan de kust. Wolken, opklaringen en buien wisselen elkaar af.