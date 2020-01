Deze morgen regent het. Later trekt de regen weg en krijgen we een wisselvallige dag met wolken, opklaringen en enkele verspreide buien. Het wordt maximaal 10 graden.

Ook vanavond en vannacht blijft het af en toe regenen bij minima van 3 à 4 graden.

Droger weekend

Zaterdag en zondag krijgen we minder regen, al houden we het niet helemaal droog. Het wordt ook iets kouder, met temperaturen tussen de 6 en 8 graden overdag. 's Nachts is er kans op wat lichte vorst aan de grond.

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.