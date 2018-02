Wolken en kans op winterbui, later opklaringen

Nadien klaart het op en kan de zon zich tijdelijk flink laten zien. In de late middag neemt de bewolking dan weer fors toe. Het wordt 4 à 5 graden bij een zwakke, later matige zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht is het opnieuw koud met minima licht onder het nulpunt, maar veel meer dan -1 wordt het niet meer. Het is zwaar bewolkt met een matige zuidenwind en wat sneeuw tegen de ochtend.

Morgen trekt een zwakke storing door onze regio en die kan tijdelijk wat sneeuw brengen die tijdelijk ook kan blijven liggen. Later gaat die over in smeltende sneeuw en regen want na de storing zit zachtere lucht met oplopende temperaturen tegen de avond.