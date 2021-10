Wolken en opklaringen wisselen vandaag af. Het blijft meestal droog, al is een klein buitje niet uitgesloten. Het is zo’n 14 tot 15 graden.

Vanavond en vannacht blijft het droog, en het koelt af naar acht graden.

Ook morgen vaak wolkenvelden en hier en daar een opklaring, maar het blijft droog. Het is dan 16 graden.

Vrijdag valt er tijdelijk wat regen in de loop van de middag. Het is dan wisselend tot zwaar bewolkt. Nadien komen er wel weer opklaringen.

Zaterdag en zondag houden we het zo goed als droog met af en toe wat zon. Het is dan 13 of 14 graden.

Na het weekend meer regen en wind, en dan wordt het weer wat zachter.