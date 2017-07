Wolken en tijdelijk buien of regen

Na nog wat flinke opklaringen in de vroege ochtend, neemt de bewolking het weer snel over en dat blijft zo de rest van de dag met later ook tijdelijk al eens wat regen of een buitje.

Maxima rond 20-21 graden en redelijk veel wind uit west tot zuidwest.

Vanavond en vannacht komen er alleen maar meer wolken, geflankeerd door een nog altijd stevige zuidwestelijke wind. Er kan af en toe wat regen of een bui vallen bij minima rond 14 tot 15 graden.

Morgen is het zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van wat regen of enkele buien. De maxima zitten opnieuw rond of vooraan de 20 graden en er staat ook weer een flinke westelijke tot zuidwestelijke wind te blazen.

Zondag wordt het beter. Na nog wat gedruppel of een bui in de ochtend, komen er snel opklaringen en in de namiddag ziet het er heel wat vriendelijker uit met brede opklaringen en maxima van 21 tot 22 graden.