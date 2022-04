Wolken en zon wisselen elkaar bij zo'n 13 graden

Vanavond en vannacht is het helder tot licht bewolkt en opnieuw koud. De minima dalen lokaal naar 3 graden. De wind valt grotendeels weg.

Morgen kan er met een meer oostelijke wind wat zachtere lucht binnenstomen. We halen dan 16 graden. Er is veel zon, al komen er ook wel wat wolken voorbij.

Vrijdag en in het weekend blijven we zitten met die mix van van wolken en opklaringen. De maxima halen telkens een graad of 14. Zondag zijn er een paar druppels mogelijk.

