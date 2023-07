Wolken maken vanaf de middag plaats voor zon

Vanavond en vannacht is het dan wisselend bewolkt met tegen de ochtend kans op een bui. De minima dalen amper onder de 18 graden. Ook morgen krijgen we zomerse temperaturen rond 25 graden of meer. De kans op een, mogelijk felle, regen- of onweersbui neemt wel toe.

Wisselvallig

Zondag en de dagen erna blijft het zomeren met maxima rond 22 graden aan de kust, landinwaarts enkele graden hoger. Het is daarbij licht wisselvallig met kans op eens een heel enkele lokale bui. Op zondag en maandag neemt de wind weer toe.