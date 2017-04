Wolken overheersen het weerbeeld

Tijdelijk zijn rond en na de middag enkele korte opklaringen mogelijk, maar de wolken maken de dienst uit. We halen een 13 tot 14 graden bij een meestal matige westelijke wind.

Vanavond en vannacht is het eveneens overwegend zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond ongeveer 6 à 7 graden. Tegen de ochtend is een drupje regen mogelijk.

Morgen is het eerst bewolkt met een lokale bui, later wordt het wisselend bewolkt met opklaringen en wolkenpartijen. Het wordt een graadje koeler. Zondag is het ook koeler met een graad of 12 en nog steeds een noordelijke tot noordwestelijke wind die afwisselend wolkenpartijen en opklaringen aanvoert.