Wolken steken de kop op

Vandaag krijgen we maar weinig zon te zien. Er komen in de loop van de dag steeds meer wolken binnen en we halen maxima van 11 graden in het binnenland en 10 graden aan de kust.

De wolken nemen vandaag de bovenhand, maar later op de middag krijgen we meer en bredere opklaringen. Vanavond en vannacht is het dan licht bewolkt tot helder. De minima dalen tegen de ochtend tot 0 à 2 graden.

Zonnig begin van de week

Na het weekend is de zon morgen terug volop van de partij, maar het blijft aan de koele kant. De maxima slagen er niet in veel hogere waarden dan 12 tot 13 graden te halen. Vanaf dinsdag kunnen er ook weer wat meer wolken opduiken. Het blijft koel en de kans op een enkele bui wordt een beetje groter. De wind blijft in een noordoostelijke hoek zitten.