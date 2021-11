Vandaag krijgen we een bewolkte dag met weinig opklaringen. Het blijft wel droog bij een zwakke zuidwestenwind en maxima die rond 12 graden liggen.

Vanavond en vannacht wordt het grotendeels bewolkt. De minima schommelen rond acht graden. Morgen blijven de wolken eerst wat hangen, maar later op de dag krijgen we regen vanuit het westen. We halen opnieuw maxima rond 12 graden.

Wisselvallig weekend

Het weekend wordt het wisselvalliger met zaterdag veel kans op regen en buien en rond een 11 à 12 graden. Zondag wordt het droger en zonniger.