Vandaag is een erg zachte dag. We halen gemakkelijk een tiental graden als maximale waarden.

Het waait daarbij stevig, aanvankelijk uit het zuiden, vanmiddag uit het noordwesten waardoor het enkele graden afkoelt.

Vanavond en vannacht blijft het eerst vrij stevig waaien bij minima rond 5°C. Later neemt de wind geleidelijk aan af en kan het tijdelijk wat koeler worden. Daarna neemt de wind weer toe.

Morgen is een zwaar bewolkte tot betrokken dag met flink wat regen. De regen kan in de middag bij dalende temperaturen tijdelijk in wat natte sneeuw overgaan.