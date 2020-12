Die regen trekt snel en we krijgen een overwegend droge en wisselend bewolkte dag. Het blijft erg zacht met maxima rond 11-12 graden. Vanmiddag zijn er zelfs brede opklaringen.

Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen, later krijgen we nevel en mist en wordt het zwaar bewolkt. Minima rond 6-7 graden.

Morgen wordt een droge dag met een mix van wolken en opklaringen. Er is wel veel meer bewolking dan vandaag.