Zacht en steeds meer opklaringen

Vandaag krijgen we met maxima rond 10-11 graden gevoelig zachter weer. In de ochtend is er nog veel bewolking met kans op wat regen of een bui.

In de namiddag is het droog en breken er opklaringen door, bij een afnemende en naar west draaiende wind.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder en koelt het flink af met tegen de ochtend minima rond het vriespunt. Het wegdek kan lokaal glad zijn.

Ook morgen wordt een droge dag met opnieuw mooie opklaringen, maar vooral in de middag ook nog met enkele wolkenvelden. De maxima zitten rond 8 graden, bij een matige zuidwestelijke wind.

Ook in het weekend is het vrij normaal februariweer met maxima rond 7 graden en afwisselend zon en wolken. In de nachten kan het kwik net onder het vriespunt zakken. Het is daarbij ook zaterdag droog, zondag nadert in de late middag een storing, maar de neerslag bereikt ons waarschijnlijk pas in de avond.