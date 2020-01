Ook vandaag krijgen we een heel erg zachte dag met maxima die makkelijk 12 à 13 graden halen.

Het gaat overdag bij momenten harder regenen bij een stevige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het eerst nog nat en regenachtig. Later op de nacht overheersen de droge perioden.

Morgen wordt droog en we krijgen opklaringen. We halen een graad of 9.

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.