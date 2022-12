Zachte oudejaarsavond met krachtige wind

Vandaag komen we in de zachtste lucht terecht waarbij de maxima zelfs naar een ongelooflijke 15 tot wel 17 graden kunnen oplopen. Opnieuw met perioden van regen en vrij veel wind. De hele tijd zijn rukwinden van 60 tot 80 km per uur mogelijk. Er komen overdag ook wel langere droge perioden voor...

Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar in de avond meest droog. De wind neemt heel langzaam in kracht af. Na middernacht en zeker tegen de ochtend gaat het weer regenen. Minima daarbij rond een graad of 12.

Ook morgen zijn er perioden met regen en krijgen we veel, maar wel een geleidelijk verder afnemende wind. De maxima zitten dan rond een 13-tal graden.

Maandag wordt het in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, ook opnieuw nat en winderig. De maxima zitten dan rond ongeveer 10 graden. De nacht naar dinsdag is het droog en tijdelijk koeler met minima dan rond een 4-5 graden of zelfs iets lager.

Dinsdag wordt een droge, rustige dag met wat ruimte voor opklaringen. Het is dan tijdelijk koeler met maxima rond 7-8 graden, maar vanaf woensdag is de zachte lucht er weer met regen en wind.