Zachte temperaturen vandaag

In de namiddag bereikten we maxima van 6 tot 8 graden. Eerst is het droog en wisselend bewolkt, later in de namiddag kans op wat lichte regen. De wind waait matig.

Vanavond en vannacht koelt het af naar een drietal graden en is het wisselend bewolkt. Het is droog, maar tijdens de opklaringen kan het aan de grond vriezen en kunnen er enkele lokale ijs- of rijmplekken ontstaan.

Morgen wordt het nog zachter met maxima die dan naar een tiental graden kunnen oplopen. Het is dan eerst wisselend bewolkt, later in de namiddag kan er weer wat lichte regen of motregen vallen.