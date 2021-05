Zachter, maar onstabiel weer op komst

Er zijn dan brede opklaringen en met een zuidwestelijke wind kan het kwik een 13-tal graden halen. Er staat daarbij een matige westelijke wind.

Vanavond koelt het snel af en de nacht wordt ronduit koud. De minima dalen tot 1-2 graden met wat vorst aan de grond. Er is kans op een nevel- of mistbank.

We krijgen dit weekend een bruuske overgang naar veel zachter weer en zomerse maxima, maar het weerbeeld is verre van stabiel. Er zijn vrij veel wolken en wind. Zaterdag loopt dat uit op een regenachtige dag. Pas laat in de namiddag wordt het droger en komt de zachte lucht binnen. Zondag kan het een stuk warmer worden met maxima die een stuk boven de 20 graden kunnen halen, maar al van in de ochtend is er kans op regen- en onweersbuien.