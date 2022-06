Zomer: veel zon en ruim 25 graden

Zo geraken we tegen vanmiddag opnieuw ruim aan 25 graden landinwaarts, vooraan de 20 aan zee. Er staat een zwakke tot matige noordoostelijke wind bij.

Vanavond en vannacht is het eerst rustig en helder. Tegen de ochtend verschijnen er meer wolken en kan er een regen- of onweersbui binnenlopen. Minima rond een erg zachte 15 graden.

Morgen zou het zelfs richting de 30 graden kunnen gaan, maar er is nog veel onzekerheid. Regionale modellen geven al van in de ochtend veel wolken met kans op een regen- of onweersbui. Ook later op de dag blijft het onstabiel met kans op regen- en onweersbuien.