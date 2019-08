Zomer verdappert naar het weekend

Woensdag blijft het droog en begint de dag met veel zon en lokaal ook wat nevel of een paar mistbanken.

In de loop van de dag schuiven er vanaf het westen hoge wolkensluiers over het land en ontwikkelen er zich in het binnenland enkele stapelwolken. De maxima gaan tot 23 graden. De wind blijft zwak en veranderlijk. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond en -nacht blijft het droog en wordt het vaak helder. Later tijdens de nacht verschijnen er wat hoge wolkensluiers. Donderdag verdwijnt het eventuele ochtendgrijs snel. Daarna volgt droog, rustig en overwegend zonnig weer. De maxima liggen tussen 20 of 21 graden aan zee.

Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en rustig met vorming van enkele onschuldige stapelwolken. Het wordt warmer met maxima van 21 tot 26 graden.