Zomer weer houdt aan

Vanavond en vannacht gaat de wind liggen. Het koelt tegen de ochtend af naar een 13-tal graden bij een helder tot licht bewolkte hemel. Er kan ook wat nevel opduiken.

Morgen zit de wind in een koelere noordwestelijke tot westelijke hoek. Er komen dan meer wolken, maar het blijft wel droog. We halen nog 21 tot 24 graden.

Vanaf donderdag zit de klad in het mooie weer. Op een enkele bui na, blijft het die dag wel droog, maar er komt behoorlijk wat wind te staan uit het noordwesten. De maxima zijn ook minder hoog, we halen nog 17 tot 19 graden. Ook vrijdag staat er redelijk wat wind te blazen uit het noordwesten. Er trekt in de loop van de dag een zwakke storing door met tijdelijk wat lichte regen, maar zeker geen grote hoeveelheden. We halen dan 16 tot 18 graden.

