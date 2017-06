Zomers warm

De wind waait zwak uit oostelijke tot noordoostelijke hoek, aan zee komt later een zwakke zeebries te staan.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met minima die tegen de ochtend dalen naar een 12 tot 13-tal graden. Tegen de ochtend kan er wat verspreide bewolking binnenwandelen.

Morgen wordt het nog een twee à drie graden warmer dan vandaag, maar er verschijnen ook stapelwolken en die kunnen later uitgroeien tot lokale regen- of onweersbuien, zeker in de namiddag.

Zaterdag is het een flink stuk minder warm. We halen dan nog 19 tot 21°C graden. Aanvankelijk is het bewolkt met nog wat regen of een bui, later komen er snel weer opklaringen.