Zomers warm

Er is geen wolkje te bespeuren.

Ook vanavond is het helder en zeer rustig weer met heel traag dalende minima die tegen de ochtend nog op 14-15°C zitten.

Morgen wordt het ook heel snel erg warm. Later in de middag draait de wind naar het westen en verschijnen er enkele wolken met een geleidelijke daling van de maxima.

Vrijdag is een iets koelere dag met maxima vooraan in de 20°C. Het is dan wisselend bewolkt bij een goed voelbare noordelijke wind.

In het weekend keert het zomerse weer erg snel terug met opnieuw flink oplopende maxima en heel veel zon.