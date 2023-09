Zomers weekend, maar kans op onweer

De temperaturen worden dit weekend weer zomers tot 25 graden en meer. Zaterdag is het zonnig met enkele stapelwolken en 27 graden. De wind waait wat sterker uit het noordoosten. Tegen de avond en nacht is er kans op felle regen en onweersbuien.

De buien kunnen aanhouden tot de ochtend en lokaal voor veel regen zorgen. Het blijft wel zacht met minima rond 18 graden. Morgen kan de dan naar zuid gedraaide wind ook wat aantrekken en zijn er mogelijk ook wat meer wolken, maar het blijft nog lang droog met opnieuw zo’n 25 graden. In de late middag stijgt de kans op regen- en onweersbuien vanaf de Franse grens.

Wisselvallig begin van de week

Maandag wordt een wisselvallige dag. Het wordt nog wel vooraan de 20 graden, maar de wisselvalligheid speelt op in de vorm van buien en perioden met regen. De zuidwestelijke wind spant aan. Vanaf dinsdag is het herfstig. De zuidwestelijke tot westelijke wind speelt op en wordt vrij krachtig. Het koelt af tot maxima van nog maar vooraan de 20 graden en er zijn regelmatig perioden met regen en/of buien.

Kans op onweer aan zee

Aan de kust is het vandaag zonnig en zomers warm, maar de noordoostelijke wind kan wel tijdelijk wat meer aantrekken. Het wordt toch gemakkelijk een 23 tot 24 graden. Vanavond is het rustiger. De wind gaat liggen en de nacht verloopt kalm en helder met vorming van wat nevel. Morgen wordt het snel weer zomers warm, maar in de namiddag neemt de dreiging op regen- en onweersbuien geleidelijk aan toe. De zuidelijke wind spant daarbij wat aan bij maxima rond 224 graden.