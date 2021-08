Zomers weer op komst

Vandaag zijn er in de loop van de dag opnieuw enkele buien mogelijk, al zullen die minder talrijk en minder zwaar zijn dan gisteren. We halen telkens maxima van vooraan de 20 graden.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met nog steeds kans op een bui of wat regen. De wind blijft goed doorwaaien uit het zuidwesten bij minima rond een 13-tal graden tegen de ochtend.

Maandag overgangsdag

Maandag is het nog wisselvallig. Een doortrekkende storing zorgt opnieuw voor veel wolken en perioden met wat regen of enkele buien. De maxima zitten rond of vooraan de 20 graden bij opnieuw veel wind uit het zuidwesten. Die neemt gaandeweg de dag wel af.

Woensdag en donderdag veel zonniger

Dinsdag wordt het droger, warmer en zonniger. Een enkele bui zou nog net kunnen, maar de maxima gaan toch al naar een 22 tot zelfs 23 graden later op de dag. Woensdag en donderdag kan het zomers warm worden en dan is het veel zonniger. We kunnen zelfs rond de 25 graden uitkomen.