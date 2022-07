Zomerse dag tot 30 graden

De wind zit in het zuiden en er is veel zon, af en toe eens gepaard met een enkele wolk.

Zondagavond blijft het nog heel lang warm. Ook de nachtelijke minima blijven met 15 tot 17 graden erg zacht. Wel neemt geleidelijk aan de bewolking wat toe.

Maandag draait de wind naar het westen en komt minder warme lucht binnen met kans op een enkele verspreide bui, vooral in de ochtend. In de namiddag neemt het aandeel zon weer toe. Maandag brengt landinwaarts toch nog een 25-tal graden.

Dinsdag en woensdag zouden dan tijdelijk weer wat minder warme dagen worden alvorens de warmte tegen het einde van de week terugkeert.

Daarbij kan het tegen vrijdag en volgend weekend opnieuw gemakkelijk richting de 30 graden gaan.

Kust

Zondag wordt aan zee een mooie, vrij zonnige tot zonnige dag met maxima rond 25 tot 27 graden. Zondagnamiddag staat er wel een zeebriesje.

Zondagavond en -nacht is het rustig en daalt het kwik tegen de ochtend tot een 17 graden. Daarbij neemt de bewolking wel toe. Maandag kan er eventueel een enkele bui vallen in de ochtend, maar daarna wordt het weer snel zonniger. Het is wel minder warm met zo’n 23 graden en wind die naar het westen draait.