Zomerse maxima in aantocht

Wolken en opklaringen wisselen elkaar af, maar het blijft overwegend helder. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder en wat nevelig. Minima rond 8 à 9 graden tegen de ochtend.

Ook morgen is het wat minder warm met een mix van wolken en opklaringen en een matige noordwestelijke wind. Het wordt ook dan ongeveer 20 graden.

In het weekeind lopen de temperaturen geleidelijk weer wat op. Zaterdag wordt het al 24 graden, zondag zelfs 24 tot 27 graden. Er is veel zon met af en toe een aantal wolkenpartijen. Ook maandag en de dagen erna noteren we gemakkelijk zomerse maxima van 25 graden of meer. Dan wordt ook de kans op een regen- of onweersbui groter.