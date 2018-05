Zomerse temperaturen tot woensdag

Ook vandaag is een erg warme dag. Er zijn perioden met veel zon en perioden met afwisselend wolken en kans op een buitje, zelfs al van in de ochtend met onweer.

Later neemt de kans op een forse bui in de namiddag en de vooravond flink toe. Het blijft zomers warm met maxima tussen 25 en 28 graden. Vanavond zijn enkele felle buien mogelijk waarbij lokaal overlast kan optreden met erg veel regen op een korte periode en kans op hagel en rukwinden. Minima tegen de ochtend rond een erg zachte 15 tot 16 graden.

Ook morgen en dinsdag zijn erg warme dagen met zomerse maxima. Morgen rond dezelfde waarden als vandaag, dinsdag iets minder hoog. Er blijft kans op buien, zelfs al van in de ochtend, maar het is telkens in de namiddag of vooravond dat de kans op zware buien groot wordt met lokale overlast tot gevolg.

Vanaf woensdag wordt het minder warm en neemt de kans op buien af.