Zon brengt kwik naar 28 graden

Zondag is het weer volop zonnig en klimt het kwik hoger. Het stijgt naar 27 tot 28 graden landinwaarts en ligt rond de 23 graden aan zee.

Langs de Frans-Belgische grens geeft de thermometer misschien al 30 graden aan in de late namiddag. Er staat daarbij een zwakke tot matige oostelijke of zuidoostelijke wind. Aan zee is er zondagnamiddag tijdelijk een zeebries.

De nacht van zondag op maandag is rustig en helder. Het blijft erg zacht met nachtelijke minima van om en bij de 17 graden.

Maandag en dinsdag zullen erg warme dagen worden met maxima die op maandag al vlot boven de 30 graden gaan, zelfs tot 35 graden. Het is daarbij zeer zonnig met een zwakke zuidelijke wind en aan zee tijdelijk een zwakke zeebries.

Dinsdag wordt het zelfs nog warmer en overschrijdt de temperatuur 35 graden. De hoogste waarden lopen daarbij dinsdag landinwaarts op tot 37 à 38 graden, lokaal mogelijk 39 tot 40 graden. Het is daarbij erg zonnig. In de avond draait de wind naar het westen en wordt de warmste lucht verdreven.

Woensdag is het dan licht wisselvallig met wolken en opklaringen en is er kans op een enkele regen- of onweersbui. De maxima liggen dan tussen de 23 en 27 graden.

Kust

Zondag is de zon weer volop aanwezig en kan het tot 23 graden worden. Het waait daarbij zwak uit het zuidoosten. In de namiddag duikt een tijdelijke zeebries op.

Zondagnacht is het helder en erg zacht met minima rond ongeveer 17 graden. Maandag wordt ook aan zee een zeer warme dag met maxima die tot 30 graden kunnen oplopen tegen de middag. Na de middag zorgt een tijdelijke zeebries voor wat afkoeling.

Code oranje

Het KMI heeft wegens de hitte voor maandag en dinsdag code oranje afgekondigd. Maandag telt de waarschuwing nog niet voor de kust, maar dinsdag valt de streek wel onder het kleur. Tijdens de twee ongewoon warme dagen is het belangrijk om voldoende te drinken, lichte kledij aan te doen en de dag in koele ruimtes door te brengen.