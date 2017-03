Zon en 18 graden

Vandaag wordt een mooie lentedag, maar op de stranden kan er wel wat zeemist binnenlopen. Elders is het volop zonnig met maxima tussen 16 en 18 graden en een zwakke zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht komen er weer lage wolken en nevel en mist. Minima rond 7 tot 8 graden bij een zwakke, later matige en naar het noordwesten draaiende wind.

Morgen blijft het grijs en zwaar bewolkt met zelfs kans op wat lichte regen en vooral veel koeler. Een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind houdt het kwik op 8 tot 9 graden.

Zaterdag is het zwaar bewolkt tot betrokken. Er zijn dan lange perioden met regen te noteren bij maxima rond 12 graden en een goed voelbare zuidwestelijke wind.

Zondag is het wisselend tot zwaar bewolkt met af toe wat regen of een bui, maar er zijn ook droge perioden met wat zon. Het blijft een graad of 12.