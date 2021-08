Zon en kwik laten het afweten

Vandaag is een erg wisselvallige en winderige dag met af en toe wat regen of een bui. We halen maxima rond 18 graden. Er staat nog altijd een stevige wind uit het noordwesten.

Vanavond en vannacht is het dan meestal droog, al is een buitje niet uitgesloten. De minima dalen tegen het einde van de nacht naar een 13-tal graden, bij een afzwakkende westelijke wind.

Morgen krijgen we rustiger weer. De wind neemt af en draait naar het westen tot zuidwesten. De temperaturen klimmen weer naar 20 graden. De kans op regen wordt kleiner.

De dagen daarna wordt het alleen maar beter. Donderdag is het wisselend bewolkt en halen we maxima vooraan in de 20 graden, vrijdag halen we 23 graden en komt de zon er meer door.

