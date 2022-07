Zon en wolken wisselen af, 21 graden

Vanavond en vannacht koelt het af tot 10 graden, met brede opklaringen. Er kan wat nevel hangen.

Morgen wisselend tot zwaarbewolkt, maar het blijft wel droog, de maxima blijven hangen rond de 20 graden.

Donderdag is de kans op regen het grootst, al blijft het wel meestal droog. Het is dan 20 graden en er staat wat meer wind.

Vrijdag krijgen we een mix van zon en wolken, dan is het 21 tot 22 graden. Vanaf zaterdag klimmen de maxima geleidelijkaan: het is dan 23 graden, maandag is het al 25 graden en de hele week ziet er voorlopig zomers uit met maxima tot 28 graden.