We halen vandaag een graad of 19 tot 22 graden landinwaarts bij een matige noordelijke wind.

Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Tegen de ochtend daalt het kwik tot 12 graden bij een zwakke wind uit het noorden.

Zomers met veel zon

Morgenochtend zijn er tijdelijk nog wolken maar daarna is er zon en halen we temperaturen tot 23 graden. Dinsdag wordt het zelfs tot 24 graden. Het blijft ook zonnig. De dagen daarna is het zomers met veel zon, de wind waait uit het noord-oosten en het is dan zo’n 25 graden.