Zon en wolken wisselen elkaar af

Op bepaalde plaatsen hangen lang wolken, elders is het langdurig zonnig met maxima van 13 tot 14 graden met een zwakke oostelijke wind. Aan de kust is er vanmiddag een zeebriesje. In de ochtend hangt er bovendien in het westen en aan de west- en middenkust ook tijdelijk nog mist.

Vanavond en vannacht is het ook droog, maar de bewolking neemt wel toe. Minima daarbij rond een 7 à 8 graden bij een naar zuid draaiende wind.

VOLGENDE WEEK

Vanaf morgen wordt het opnieuw wisselvallig met volgende week wel weer elke dag een doortocht van een regen- of buienlijn. De maxima geraken dan weer niet veel verder dan een 13-tal graden.Een eerste regenzone trekt daarbij morgen al in lengte en breedte over onze regio met perioden van soms intense regen. In de namiddag wordt het wel geleidelijk aan droger.

Dinsdag lijkt het iets beter te kunnen worden, maar een bui blijft ook dan mogelijk. Woensdag, donderdag en vrijdag trekken nieuwe regenzones over onze regio.