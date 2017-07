Zon en wolkenvelden

Vanavond en vannacht is het ook wisselend bewolkt, maar overwegend droog. De wind valt weg en het wordt een erg zachte nacht met minima rond een 14 tot 15 graden.

Morgen krijgen we meer wolken en de kans op een enkele bui is iets groter, maar de droge perioden overheersen nog steeds. De maxima halen opnieuw 22 tot 23 graden.

Woensdag kan het wat warmer worden met tijdelijk temperaturen van 24 tot 25 graden. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook af en toe wolkenvelden en een enkele bui is niet onmogelijk.

Donderdag koelt het een paar graden af en is de kans op een bui of wat regen weer iets groter, maar we blijven toch aangename maxima halen.