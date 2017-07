De maxima halen 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.

In de avond koelt het langzaam af tot we tegen de ochtend nog 13 graden overhouden. Het kan wat nevelig worden, maar voor de rest is het helder tot licht bewolkt bij een wegvallende wind.

Morgen zijn er eerst redelijk wat wolken, later op de dag keert de zon terug en klaart het verder en verder op. De naar noord gedraaide wind houdt het kwik niet in toom en dat haalt weer vlotjes 25 graden.