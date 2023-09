Zon lost verwachtingen in, tot 24 graden

Zondag is het rustig met een zwakke tot hoogstens matige noordoostelijke wind. Buiten hoge sluierwolken is er veel ruimte voor de zon en warmt het op tot 24 graden in het binnenland en 22 graden aan de kust.

Zondagmiddag is er aan zee tijdelijk een zwak zeebriesje. In de avond koelt het landinwaarts langzaam af en blijft het nog lang aangenaam warm. Pas laat 's avonds zakken de temperaturen en in de ochtend tikken die 14 graden aan. Er kan wat nevel of zelfs een mistbank ontstaan. In de badsteden liggen de minima in een rustige nacht rond 13 graden.

Nazomerse week

De hele volgende week is het vervolgens nazomers, of eigenlijk zomers met veel zon, oplopende temperaturen en droge dagen. Vanaf morgen draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en komt er een transport van erg warme lucht op gang. Dat loopt tegen het midden van de week uit op maxima van ver boven de 25 graden. Zelfs de kaap van 30 graden zou in het vizier komen.

Maandag loopt het nog niet zo’n vaart, maar toch klimt het kwik naar een 25 tot 26 graden landinwaarts. De kust houdt het op zo'n 24 graden. Er is weer veel zon met enkele hoge sluierwolken en een zwakke oostelijke wind.