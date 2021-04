Zon maar later wolken: frisser, vooral aan zee

Vanaf vandaag wordt het koeler. Vandaag is daarbij de overgangsdag met later meer wolken en een aantrekkende en naar noord draaiende wind.

We halen nog 12 tot 15 graden, maar in de loop van de dag koelt het verder af.

Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt bij een aanhoudend noordelijke wind en minima die tegen de ochtend naar een 6-7 graden wegzakken.

Morgen komen de maxima nog maar rond 8 tot 10 graden uit. Het is wel vrij zonnig en de nachten verlopen opnieuw erg koel.

Tegen zaterdagochtend is het maar 2-3 graden meer met vorst aan de grond. In het weekeind keert de zon terug, maar het is dan veel minder warm. De maxima toppen dan af rond een 12 graden op zaterdag, toch alweer opnieuw 14 op zondag en ook de nachten zijn met minima van maar een 2 tot 3 graden erg frisjes.

Zaterdag zijn er nog veel wolken, zondag is het zonniger.

Maandag komt een volgende golf koude lucht binnen. De temperaturen klappen dan helemaal in elkaar met maxima tussen 5 en 8 graden. Er vallen buien en die kunnen zelfs een winters karakter hebben met hagel, natte of smeltende sneeuw en een donderklap!

Kust

Vandaag draait de wind verder naar het noorden. Daarmee komt veel koelere lucht en bewolking binnen. Het wordt vandaag dan ook nog maar amper een 12-tal graden.

Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt bij minima rond een 7 graden.

Morgen koelt het verder af en halen we maar maximaal 8 tot 9 graden meer. Het is wel opnieuw zonnig bij een koele noordelijke wind die matig tot vrij krachtig waait.