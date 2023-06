Zon met kans op onweersbui

Toch is er vandaag, later op de dag, wel degelijk kans op een enkele regen -of onweersbuien. Tijdens de nacht is het dan licht bewolkt met minima rond een 16-tal graden.

Morgen neemt de bewolking toe en zo zit de kans op regen -of onweersbuien er opnieuw in. Het wordt dan opnieuw drukkend warm met een zuidelijke wind. Tegen de late middag of avond kan een felle gestructureerde onweerszone vanuit Frankrijk binnenlopen.

Ook maandag is er nog kans op een aantal verspreide regen -en onweersbuien. De temperatuur zakt dan enkele graden, maar het blijft aangenaam warm. Dinsdag en woensdag is het licht wisselvallig, later in de week herstelt het zomerse weer zich snel.