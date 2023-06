Zon, tot wel 28 graden

Vandaag krijgen we een ware zomerdag. Er is amper of geen bewolking. De zon zorgt voor maxima van 28 graden. Aan de kust is het iets koeler, met maxima van 23 graden. Aan de zee is er in de voormiddag wat nevel en mist, die trekt weg naarmate de dag vordert en maakt plaats voor de zon. Er komt wel een hevige zeebries opzetten.

Vanavond en vannacht is het rustig, droog en helder met wat nevel. Minima rond een 15-tal graden. Morgen warmt het opnieuw wat meer op, met temperaturen tussen 30 en wel 34 graden.