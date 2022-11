Zon vandaag

De aanvankelijk nog stevige zuidwestelijke wind neemt gaandeweg de dag af in kracht en er komen flinke zonnige perioden bij maxima rond een 15-tal graden.

Vanavond neemt de bewolking dan weer toe en ook in de nacht zien we een verdere toename van de bewolking. Minima daarbij rond een 11-tal graden.

Morgen is een volgende storing aan zet, opnieuw met perioden van regen en wind. Het blijft telkens wel vrij zacht met zo’n 16 graden. De meeste regen zit morgen in de vroege ochtend en de late middag. Tussendoor is het droog, maar wel bewolkt en winderig.

Vrijdag is het dan weer overwegend droog en wat minder zacht met maxima rond 14 graden en een wat meer westelijke tot noordwestelijke wind. Een bui is mogelijk, maar de droge perioden overheersen dan weer.

Ook zaterdag lijkt een droge dag te worden met maxima dan rond een 13-14 graden en een matige zuidwestelijke wind.