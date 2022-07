Vandaag komen er weer meer opklaringen en is het zonnig aan zee, hoogstens licht bewolkt landinwaarts. De zon wint volop terrein en ook de temperaturen lopen weer een graadje op richting 20 tot 22 graden aan de kust, landinwaarts tot 24 graden. Er staat daarbij een zwakke noordwestelijke wind....

Vanavond en vannacht is het eerst helder, later verschijnen er wat wolkenvelden. De minima dalen tot rond een graad of 12.

Het weekend lijkt flink warmer te kunnen worden met zomerse maxima. Wel moet er op zaterdag eerst nog een zwak frontje passeren met tijdelijk meer wolken en getemperde maxima.

Op zondag breekt de zon overtuigend door en wordt het flink warmer. Het kan dan in de middag 22 tot 23 graden worden aan de kust, tot rond 24 landinwaarts. Maandag loopt het kwik nog verder op en halen we landinwaarts overal gemakkelijk zomerse temperaturen van 25 graden en meer. Het is daarbij volop zonnig.