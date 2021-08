Zonnig en droog weekend

Landinwaarts kunnen de temperaturen tot 25 graden sluipen. Verder wisselen brede opklaringen af met momenten waarop er al eens wat meer wolken doorlopen. Dat alles bij een matige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het droog en licht tot wisselend bewolkt. Minima rond 13 graden tegen de ochtend. Morgen komt er mogelijk een extra graadje bij. De zon overheerst met wat wolken van tijd tot tijd.

Aan de kust volgen ook een vrij zonnig weekend. Maxima cirkelen rond 21 graden met een matige zuidwestelijke tot westelijke wind.

Vanavond koelt het geleidelijk af tot we tegen de ochtend nog rond een dertiental graden zitten. Zondag krijgen we dan eerst veel zon, later komt er wat meer bewolking.