Zonnig en maxima rond 6 graden

Vanavond en vannacht draait de wind naar het zuiden en koelt het af naar 0 tot 2 graden. Tegen de ochtend kan er wat sneeuw vallen.

En die blijft tijdelijk liggen. Er kan zelfs tussen de 5 en 10 cm sneeuw vallen. Later in de dag gaat dat over in regen bij maxima die naar een graad of 7 oplopen. We krijgen een stevige wind die tegen de avond naar het noordwesten draait en aan zee aantrekt tot 7-8 Bft, met uitschieters tot 100 km per uur.

Ook maandag wordt een kletsnatte dag met tijdelijk kans op wat smeltende sneeuw, maar vooral veel regen. Maxima van 5 tot 7 graden.