Zonnig en warm

De maxima halen vanmiddag gemakkelijk 27 tot 28 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke tot zuidelijke wind.

Vanavond koelt het erg langzaam af met pas heel laat in de avond opnieuw temperaturen onder de 20 graden. De nacht verloopt verder rustig en helder tot licht bewolkt met tegen de ochtend nog 17 tot 18 graden. Tegen dan is een lokale bui vanuit Frankrijk wel mogelijk, zeker in het westen.

Morgen is eerst een enkele bui mogelijk aan zee en in het westen. Die verdwijnen dan weer en dan duwt de zon het kwik richting 30 graden. Later in de middag zijn forse regen- en onweersbuien mogelijk.